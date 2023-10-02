Apple создаст конкурента ChatGPT

Evening Standard: Тим Кук заявил, что Apple заинтересована в ChatGPT

Глава компании Apple Тим Кук заявил, что Apple изучает ChatGPT и подобных чат-ботов. Об этом предприниматель сообщил в интервью британской газете Evening Standard.

Общаясь с журналистами издания, Кук заметил, что его корпорация собирается нанять больше специалистов, которые занимаются искусственным интеллектом (ИИ) — в том числе, в Великобритании. Оценивая популярность ChatGPT, глава Apple отметил, что его компания заинтересована в создании конкурента востребованного чат-бота.

«ИИ буквально повсюду в наших продуктах. Конечно, мы также исследуем генеративный искусственный интеллект», — обозначил заинтересованность в новых технологиях Кук.

Однако предприниматель отметил, что Apple давно использует искусственный интеллект в своих продуктах. В частности, с помощью ИИ работают функции обнаружения падения и мерцательной аритмии в Apple Watch, а также опция обнаружения ДТП в iPhone.

В июне глава Apple Тим Кук заявил, что его компания внимательно следит за развитием искусственного интеллекта. При этом Кук отметил, что злоумышленники могут применять ИИ для распространения дезинформации и фейков, поэтому эту отрасль необходимо регулировать.