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12:47, 2 октября 2023Наука и техника

Apple создаст конкурента ChatGPT

Evening Standard: Тим Кук заявил, что Apple заинтересована в ChatGPT

Фото: Mike Segar / Reuters

Глава компании Apple Тим Кук заявил, что Apple изучает ChatGPT и подобных чат-ботов. Об этом предприниматель сообщил в интервью британской газете Evening Standard.

Общаясь с журналистами издания, Кук заметил, что его корпорация собирается нанять больше специалистов, которые занимаются искусственным интеллектом (ИИ) — в том числе, в Великобритании. Оценивая популярность ChatGPT, глава Apple отметил, что его компания заинтересована в создании конкурента востребованного чат-бота.

«ИИ буквально повсюду в наших продуктах. Конечно, мы также исследуем генеративный искусственный интеллект», — обозначил заинтересованность в новых технологиях Кук.

Однако предприниматель отметил, что Apple давно использует искусственный интеллект в своих продуктах. В частности, с помощью ИИ работают функции обнаружения падения и мерцательной аритмии в Apple Watch, а также опция обнаружения ДТП в iPhone.

В июне глава Apple Тим Кук заявил, что его компания внимательно следит за развитием искусственного интеллекта. При этом Кук отметил, что злоумышленники могут применять ИИ для распространения дезинформации и фейков, поэтому эту отрасль необходимо регулировать.

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    Андрей Ставицкий
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