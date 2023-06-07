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18:19, 7 июня 2023Наука и техника

В Apple прокомментировали популярность ChatGPT

Глава Apple Тим Кук рассказал, что пользуется чат-ботом ChatGPT

Фото: Parker Byrd / Unsplash

В компании Apple внимательно следят за развитием искусственного интеллекта (ИИ). Об этом руководитель корпорации Тим Кук заявил в интервью телеканалу ABC.

Глава Apple заявил, что лично пользуется чат-ботом ChatGPT и «пребывает в восторге» от решений, которые может предложить этот инструмент. Кук также подчеркнул, что Apple активно интегрирует искусственный интеллект в свои продукты, однако обычный пользователь гаджетов и сервисов компании может этого не замечать.

Также Тим Кук прокомментировал популярность сервиса, отметив, что у подобных платформ большой потенциал. Однако топ-менеджер подчеркнул, что злоумышленники могут применять ИИ для распространения дезинформации и фейков. В этой связи Кук призвал к регулированию области ИИ.

«Если вы посмотрите в будущее, то увидите, что IT-компаниям придется принимать свои собственные этические решения», — отметил предприниматель. По его словам, корпорациям придется выдерживать золотую середину между прогрессом и контролем. Ранее стало известно, что Apple запретила сотрудникам использовать ChatGPT.

В конце мая руководитель корпорации Microsoft Брэд Смит предупредил общественность об опасности искусственного интеллекта. Смит также призвал американские власти ввести меры экспортного контроля и лицензирования технологий ИИ, чтобы не допустить их утечки и кражи.

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    Андрей Ставицкий
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