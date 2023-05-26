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18:43, 26 мая 2023Наука и техника

Microsoft предупредила об опасности искусственного интеллекта

Reuters: глава Microsoft заявил, что искусственный интеллект может создавать опасные фейки

Фото: Bibhash Banerjee / Unsplash

Руководитель корпорации Microsoft Брэд Смит предупредил общественность об опасности искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщает Reuters.

Во время выступления в Вашингтоне Смит заявил, что в контексте изучения потенциала искусственного интеллекта его больше всего беспокоит, что с помощью новых технологий можно создавать фейки — ложный контент, неотличимый от настоящего. Топ-менеджер корпорации призвал предпринять шаги, которые ограничивали бы возможность использования ИИ в преступных целях.

«Нам придется решить проблемы, связанные с дипфейками. Нам придется решить, в частности, то, что нас беспокоит в отношении большинства зарубежных операций кибервлияния», — отметил глава Microsoft. Смит также призвал государство ввести меры экспортного контроля и лицензирования технологий, чтобы не допустить их утечки и кражи.

В заключении Смит отметил, что искусственный интеллект нельзя применять в управлении критической инфраструктурой — электросетями, элементами водоснабжения и прочим. По мнению топ-менеджера IT-гиганта, нужно демонстрировать людям, на что способны новые технологии.

Ранее в Microsoft заявили, что Китай может нанести кибератаки против критически важной инфраструктуры США. В ответ Пекин отверг утверждения о том, что его шпионы действуют на Западе.

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Андрей Ставицкий
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