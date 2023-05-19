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20:31, 19 мая 2023Наука и техника

Apple запретила сотрудникам использовать ChatGPT

WSJ: Apple запретила работникам пользоваться ChatGPT из-за возможной утечки данных

Фото: Christin Hume / Unsplash

Американская компания Apple запретила сотрудникам использовать генеративные платформы искусственного интеллекта. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal (WSJ).

Журналисты медиа ознакомились с внутренней запиской, согласно которой в корпорации вводят запрет на использование чат-ботов и генеративных платформ искусственного интеллекта. По словам источников в Apple, руководители компании опасаются, что из-за ChatGPT и прочих подобных систем может произойти утечка конфиденциальной информации.

Также в компании запретили работникам пользоваться инструментом Copilot GitHub. Подобный сервис востребован среди программистов — он помогает специалистам автозаполнять написанный код. Кроме того, инсайдеры внутри корпорации рассказали, что Apple начала работу над собственной системой искусственного интеллекта, которая должна облегчить работу сотрудников.

Apple оказалась не первой IT-компанией, которая ввела запрет на использование чат-ботов. В начале мая Samsung, которая столкнулась с утечкой корпоративных данных, запретила собственным специалистам пользоваться ChatGPT и другими подобными платформами.

В середине мая стало известно, что южнокорейская компания Samsung создаст собственный аналог чат-бота ChatGPT. Сервис будет разработан совместно со специалистами корейского поисковика Naver.

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Андрей Ставицкий
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