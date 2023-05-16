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09:02, 16 мая 2023Наука и техника

Samsung создаст собственный аналог ChatGPT

Инсайдер: Samsung и Naver разработают аналог ChatGPT для корпоративных пользователей

Фото: Nacho Doce / Reuters

Южнокорейская компания Samsung создаст собственный аналог чат-бота ChatGPT. Об этом сообщает издание The Korea Economic Daily.

По словам инсайдеров, в Samsung оказались озабочены тем, что из-за ChatGPT часть конфиденциальных корпоративных данных оказалась в открытом доступе. Компания объединилась с крупнейшей корейской поисковой системой Naver, чтобы разработать аналог генеративной платформы искусственного интеллекта.

Будущий сервис создадут для корпоративных пользователей, отдельное внимание разработчиков платформы будет направлено на защиту конфиденциальных данных. В первую очередь программой будут пользоваться сотрудники Samsung Device Solutions (DS) — подразделения, занимающегося проектированием полупроводникового оборудования. По информации источников, система будет запущена в октябре 2023 года.

Инсайдеры отметили, что созданный в партнерстве IT-гиганта и специалистов поисковой системы чат-бот будет работать на корейском языке. Однако в компаниях намерены вывести продукт на глобальный рынок.

В начале мая компания Samsung запретила сотрудникам использовать ИИ наподобие ChatGPT на рабочих устройствах. Решение было принято после утечек, произошедших после взаимодействия работников корпорации с чат-ботом.

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Андрей Ставицкий
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