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18:44, 4 апреля 2023Наука и техника

Samsung потеряла данные из-за ChatGPT

Economist: корпоративные данные Samsung утекли в сеть из-за чат-бота ChatGPT

Фото: Sebastian Gollnow / dpa / Globallookpress.com

Чат-бот ChatGPT стал причиной утечки корпоративных данных Samsung. Об этом сообщает корейское издание Economist.

Источники в компании рассказали, что сотрудники IT-гиганта стали применять чат-бота в своей работе три недели назад. В результате того, что специалисты корпорации неправильно использовали ChatGPT, конфиденциальные данные Samsung оказались в свободном доступе.

В материале говорится, что в первом случае инженер ввел в строку чат-бота с искусственным интеллектом исходный код, касающийся полупроводникового оборудования. Во втором случае другой специалист также поделился секретным исходным кодом с ChatGPT, чтобы упростить его проверку — данные были потеряны.

Третья утечка произошла, когда сотрудник Samsung попытался создать протокол встречи. По словам журналистов, во всех случаях скрытая информация стала частью базы знаний искусственного интеллекта.

Samsung приняла меры, чтобы предотвратить повторение подобной ситуации. Компания предупредила сотрудников, чтобы те не делились с чат-ботом конфиденциальной информацией и данными, которые могут навредить корпорации.

В начале апреля блогер под ником Enderman рассказал, что ему удалось научить чат-бот ChatGPT создавать лицензионные ключи для активации Windows. В результате автору удалось взломать ОС Windows 95.

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Андрей Ставицкий
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