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09:50, 2 мая 2023Интернет и СМИ

Samsung запретил сотрудникам использовать ChatGPT

Samsung запретил сотрудникам использовать ИИ наподобие ChatGPT на рабочих устройствах

Фото: Kim Hong-Ji / Reuters

Компания Samsung Electronics Co. запретила сотрудникам использовать на рабочих устройствах системы генеративного искусственного интеллекта (ИИ) наподобие ChatGPT после того, как персонал допустил утечку внутреннего кода. Об этом стало известно Bloomberg.

Представитель Samsung подтвердил, что ранее организация разослала уведомление о запрете на использование ИИ-систем вроде ChatGPT. В сообщении организация обратила внимание на растущую озабоченность по поводу рисков, которые представляет такой ИИ.

Правило касается принадлежащих компании компьютеров, планшетов и телефонов, а также внутренних сетей. Кроме того, работников, использующих ChatGPT и другие подобные устройства на личных гаджетах, попросили не загружать туда данные, связанные с компанией. Указано, что нарушение новых правил может привести к увольнению.

Также уточняется, что инженеры Samsung допустили утечку, загрузив в апреле внутренний программный код на ChatGPT.

Ранее историк и автор известной книги «Sapiens: Краткая история человечества» Юваль Ной Харари сравнил опасность моделей искусственного интеллекта как ChatGPT с ядерным оружием. Он указал, что ИИ может саморазвиться вне контроля человека.

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Маргарита Щигарева
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