Толпа избила похитителя пенисов и сожгла его машину

В Нигерии толпа набросилась на мужчину, которого заподозрили в краже гениталий у прохожего. Об этом сообщает местное издание Daily Post.

Инцидент произошел в городе Марараба, штат Насарава. Как рассказал очевидец, некий мужчина внезапно почувствовал, что его пенис исчез, и закричал. Он обвинил в случившемся незнакомца, который направлялся к своему внедорожнику. Толпа поверила ему и попыталась побить указанного мужчину камнями, а затем сожгла его машину.

В тот же день в городе Масака неких женщин обвинили в краже гениталий сразу у шести человек. Одна из них якобы призналась, что колдуны пообещали ей шесть миллионов найр (около 790 тысяч рублей) за один украденный половой орган.

В обоих случаях полиция оперативно вмешалась и пресекла расправы. «Двое были задержаны и доставлены в больницы, где у них не нашли серьезных повреждений. В результате инцидента все остались живы благодаря своевременной реакции правоохранителей», — заявил пресс-секретарь полиции штата Насарава.

Во многих странах Африки и Азии распространен культуральный синдром коро, который психиатры признают массовым бредовым расстройством. Пораженные им мужчины заявляют, что их половые органы уменьшились в размерах или исчезли. Женщины также подвержены коро: пострадавшие уверены, что у них пропадает грудь. При этом никаких физиологических изменений органов не происходит.

В странах Африки, в том числе Нигерии, случаются настоящие эпидемии синдрома коро, когда люди начинают массово утверждать, что лишились интимных частей тела. Часто вина за это возлагается на так называемых похитителей пенисов — колдунов, которым половые органы якобы нужны для ритуалов. Над заподозренными в подобных манипуляциях нередко устраивают расправы.

Ранее восемь сотрудников Корпуса гражданской обороны и безопасности Нигерии (NSCDC) отстранили от службы и арестовали за избиение мужчины, обвиненного в похищении пенисов. Инцидент произошел на территории штаб-квартиры NSCDC в столице страны Абудже 8 октября.