Компании предупредили о невозможности вывоза грузов через Дальний Восток

«Ъ»: российские компании назвали недостаточными планы развития Транссиба и БАМа

Объем грузов, которые российские компании хотели бы вывезти через Восточный полигон (Транссибирская и Байкало-Амурская магистрали), почти вдвое превосходит предполагаемую мощность маршрута даже после завершения модернизации. Об этом со ссылкой на индикативный прогноз грузовой базы, подготовленный Минтрансом и РЖД, пишет «Коммерсантъ».

Предполагается, что к 2031 году мощность Восточного полигона достигнет 332,6 миллиона тонн, а к 2035-му, когда работы завершат, — 255 миллионов тонн. Однако заявляемый грузоотправителями спрос на эти периоды составляет 537,2 миллиона тонн и 552,5 миллиона соответственно. При этом в 2024 году совокупную мощность Транссиба и БАМа хотят довести только до 180 миллионов тонн в рамках второго этапа модернизации. Планы по третьему этапу пока не утверждены.

Фактически компании назвали заранее недостаточными планы по расширению Восточного полигона, указав, что в нынешних условиях маршрут будет перегружен всегда. Дополнительный объем спроса формируют угольные компании, подавляющая часть (96,3 процента в 2031 году и 97 процентов в 2035-м) из него приходится на перевозки для дальнейшего экспорта.

Только Кемеровская область планирует отправлять в 2031 году 136,6 миллиона тонн угля, а в 2035-м — 138,6 миллиона, что выше пропускных способностей на 70 миллионов и 67,2 миллиона соответственно. Далее идут Хакасия (66,4 миллиона и 68,9 миллиона) и Амурская область (47,1 миллиона на оба срока), также не укладывающиеся в предложенные квоты.

Глава «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров предположил, что угольщики пытаются скорее сигнализировать о проблемах с вывозом, а не выставляют реальные планы. Ведь у Кемеровской области есть возможность отправлять уголь через южные и северо-западные порты, причем для некоторых направлений условия будут сравнимы или даже лучше.

В марте этого года Генпрокуратура отчиталась о значительных нарушениях по срокам в процессе первого этапа реконструкции Восточного полигона. Сотрудники ведомства указали, что проблемы создают угрозу реализации проекта в целом и носят хронический характер.