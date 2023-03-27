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15:35, 27 марта 2023Экономика

Генпрокуратура заявила о срыве трети плана по реконструкции БАМа и Транссиба

Генпрокуратура заявила о проблемах на 30 процентах участков реконструкции БАМа и Транссиба

Фото: Павел Львов / РИА Новости

Первый этап реконструкции Восточного полигона (Транссибирская и Байкало-Амурская магистрали) проходит с многочисленными нарушениями, сорваны планы по пропускной способности на 30 процентах участков, при этом отставание идет и по второму этапу. Об этом на совещании в Совете Федерации, посвященном как раз второму этапу, заявила представитель Генпрокуратуры РФ Екатерина Пересыпина, пишет РИА Новости.

По ее словам, такие проблемы создают угрозу реализации проекта «Транссиб за семь дней». При этом с начала его реализации и по сегодняшний день ситуация существенно не изменилась.

Прокуроры по-прежнему находят факты затягивания сроков проектной документации, некачественную документацию, сами проекты многократно направляются на Главгосэкспертизу, после чего решения меняются. Выявлены и случаи закладывания экономически невыгодных способов строительства.

В 2022 году только на трех объектах стоимость работ была завышена на миллиард рублей, после вмешательства прокуратуры цену удалось снизить. Проектные организации ради получения прибыли используют подложные коммерческие предложения, после чего формируется неадекватная цена на те или иные работы и материалы.

Текущая программа развития Восточного полигона рассчитана до 2024 года. В рамках второго этапа модернизации его годовая пропускная и провозная способности должны достичь 180 миллионов тонн.

В июле прошлого года полпред президента России в ДФО, зампред правительства Юрий Трутнев оценивал прямые потери российской экономики из-за узких мест на Восточном полигоне в 1,5 триллиона рублей в 2022 году.

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Платон Щукин
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