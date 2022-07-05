В России оценили потери из-за невнимания к Транссибу и БАМу

Постпред в ДФО Трутнев заявил о потере 1,5 триллиона рублей из-за БАМа и Транссиба

Прямые потери российской экономики из-за узких мест на Восточном полигоне, в который входят Транссибирская и Байкало-Амурская (БАМ) магистрали, оцениваются в 1,5 триллиона рублей в 2022 году. Об этом на совете безопасности в Хабаровске заявил полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе (ДФО), зампред правительства Юрий Трутнев, пишет РИА Новости.

По его словам, западные санкции, введенные в ответ на действия российских войск на территории Украины, привели к тому, что транспортные потоки резко развернулись на Дальний Восток, а инфраструктура была к этому не готова. В свое время российские власти не уделили этому вопросу достаточно внимания.

Всю продукцию, которую в России выпускают экспортно-ориентированные предприятия, пришлось вези на восток, в страны, которые не разорвали сотрудничество. При этом даже в 2021 году Восточный полигон не справлялся с вывозом.

Трутнев рассказал, что объем неперевезенных грузов по Транссибу и БАМу год назад составил 70 миллионов тонн. В 2022 году он может вырасти до 100 миллионов тонн. Чиновник призвал разобраться, чего не хватает для скорейшей модернизации дорог.

Если речь идет о финансах, то надо их выделить, если не хватает рабочей силы или техники, то привлечь, объяснил вице-премьер. «Эта задачу, которую надо решать вне какой бы то ни было очередности», — заключил он.

Весной прошлого года в России заговорили о привлечении к модернизации Восточного полигона заключенных. Тогда в «Бамстроймеханизации» указывали на нехватку специалистов для необходимых работ.

С июля работать на БАМ начали отправлять студентов военного учебного центра при Дальневосточном государственном университете путей сообщения (ДВГУПС). В Минтрансе пообещали, что в 2022 году в процессе примут участие студенты большего числа вузов.

В сентябре 2021 года президент России Владимир Путин признал, что страна упустила выгоду, которая могла бы быть получена в случае своевременной модернизации БАМа и Транссиба. В том числе речь шла об упущенных возможностях для угольщиков, которые не смогли вывести на рынок запрашиваемый объем. В этом году ситуация для угольной отрасли только ухудшилась и чревата срывом контрактов.