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16:21, 11 октября 2023Интернет и СМИ

Гузеева ответила на критику своего деревенского происхождения

Лариса Гузеева заявила, что не стыдится своего деревенского происхождения

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Российская актриса и телеведущая Лариса Гузеева заявила, что не стыдится того, что родилась и выросла в сельской местности. Видео на эту тему она опубликовала в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

По словам Гузеевой, пользователи соцсетей порой иронизируют над ней со словами «девушка из деревни уехала, а деревня из девушки — никуда». «Мне так всегда смешно. А вы вообще стесняетесь, да, своего происхождения? Вот этой красоты, которая растет? Родни своей, да? Дома, где вы выросли?» — ответила она на критику. Артистка заверила, что гордится своим происхождением.

Ранее актриса высказалась о мемах со своим участием, заявив, что не отслеживает их. При этом она отметила, что иногда читает комментарии на своих страницах в соцсетях и отвечает авторам, чьи слова ей не понравились.

Гузеева родилась в поселке Буртинский Оренбургской области. Спустя какое-то время ее семья переехала в село Нежинка под Оренбургом. Будущая актриса покинула родной регион в 16 лет, уехав в Ленинград. Там она поступила в Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии (ЛГИТМиК).

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    Маргарита Щигарева
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