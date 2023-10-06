Гузеева высказалась о мемах со своим участием

Российская актриса и телеведущая Лариса Гузеева заявила, что не тратит время на отслеживание мемов со своим участием. Об этом она рассказала в интервью для РИА Новости.

На вопрос журналиста о том, как Гузеева относится к мемам с ее фразами из телепрограммы «Давай поженимся!» на Первом канале, она ответила, что равнодушна к этому. «Никак [не отношусь]. Это не преступление. Хотят — пусть делают. Я на такую ерунду не трачу время и эмоции», — заявила телеведущая.

Она отметила, что иногда читает комментарии на своих страницах в соцсетях. По ее словам, авторов, чьи высказывания ей не понравились, Гузеева либо «посылает куда подальше», либо блокирует.

Ранее Гузеева ответила на обвинения в том, что программа «Давай поженимся!» на Первом канале является постановочной. Она заверила, что в телешоу все происходит по-настоящему.

До этого телеведущая ответила на негативные комментарии в ее Telegram-канале словами «на насекомых не обижаюсь». При этом она отметила, что большинство сообщений, которые она получила от подписчиков, оказались положительными.