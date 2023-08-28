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19:38, 28 августа 2023Интернет и СМИ

Гузеева ответила на обвинения в постановке «Давай поженимся!»

Телеведущая Лариса Гузеева заявила, в шоу «Давай поженимся!» все по-настоящему

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Российская актриса и телеведущая Лариса Гузеева отреагировала на обвинения в том, что программа «Давай поженимся!» на Первом канале является постановочной. В эфире нового выпуска передачи, запись которого доступна на сайте телеканала, она заявила, что в шоу все приохотит по-настоящему.

«Самый часто задаваемый вопрос: по-настоящему у нас здесь все или нет. Если бы так люди с улицы играли, как они у нас здесь рыдают, переживают, всем бы выдавали "Оскар". Поэтому доказать, что у нас все было по правде и по-настоящему, можно только чем? Деторождением», — сказала Гузеева, отвечая на критику передачи.

Ее коллега по шоу, сваха Роза Сябитова рассказала, что за первые пять лет существования «Давай поженимся!» у пар, образовавшихся благодаря программе, родилось 87 детей. «Сейчас [детей] уже намного больше», — добавила она.

Передача «Давай поженимся!» вернулась в эфир 28 августа. О том, что программу вновь начнут показывать по Первому каналу, стало известно 15 июня. Гузеева сообщила, что новые выпуски шоу будут ориентированы на создание семьи и здоровых отношений.

«Давай поженимся!» и прочие развлекательные программы убрали из сетки вещания Первого канала в феврале 2022 года. Причиной стало решение канала уделить большее внимание передачам общественно-политической направленности. В сентябре того же года развлекательные шоу стали постепенно возвращать в эфир.

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    Олег Давыдов
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