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19:01, 11 октября 2023Силовые структуры

Россиянин напал на полицейского и попытался отобрать у него пистолет

СКР: Россиянин попытался отобрать пистолет у приехавшего на вызов полицейского

Фото: СК РФ

В Крыму задержали напавшего на полицейского россиянина. Об этом в среду, 11 октября, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, пьяный мужчина попытался проникнуть в квартиру к бывшей супруге. Женщина заняла оборону и вызвала полицейских. Однако завидев прибывших сотрудников правоохранительных органов, нарушитель спокойствия набросился на одного из них, принялся душить и попытался выхватить из кобуры офицера табельный пистолет. Дебошира удалось скрутить, после чего он, уже будучи в наручниках, продолжил сыпать оскорблениями в адрес полицейского.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о публичном оскорблении и применении насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти.

10 октября сообщалось, что в Новосибирске задержали ранее судимого российского уголовника, обвиняемого в разбойном нападении и покушении на жизнь сотрудника полиции.

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    Владимир Седов
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