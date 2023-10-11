Россиянин напал на полицейского и попытался отобрать у него пистолет

СКР: Россиянин попытался отобрать пистолет у приехавшего на вызов полицейского

В Крыму задержали напавшего на полицейского россиянина. Об этом в среду, 11 октября, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, пьяный мужчина попытался проникнуть в квартиру к бывшей супруге. Женщина заняла оборону и вызвала полицейских. Однако завидев прибывших сотрудников правоохранительных органов, нарушитель спокойствия набросился на одного из них, принялся душить и попытался выхватить из кобуры офицера табельный пистолет. Дебошира удалось скрутить, после чего он, уже будучи в наручниках, продолжил сыпать оскорблениями в адрес полицейского.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о публичном оскорблении и применении насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти.

10 октября сообщалось, что в Новосибирске задержали ранее судимого российского уголовника, обвиняемого в разбойном нападении и покушении на жизнь сотрудника полиции.