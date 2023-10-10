Российский уголовник ограбил магазин и напал с ножом на полицейских

В Новосибирске задержали ограбившего магазин и напавшего на полицию уголовника

В Новосибирске задержали ранее судимого российского уголовника, обвиняемого в разбойном нападении и покушении на жизнь сотрудника полиции. Об этом во вторник, 10 октября, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, в мае пьяный мужчина ворвался в один из розничных магазинов города, набрал продуктов питания и покинул торговую точку, оттолкнув перегородившую ему дорогу продавщицу. Когда на место прибыли полицейские, он выхватил нож и попытался ранить одного из них колющим ударом в жизненно важные органы, но сотруднику правоохранительных органов удалось увернуться.

Следствие отмечает, что задержанный неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение тяжких преступлений, в том числе против личности, однако на путь исправления не встал. Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.