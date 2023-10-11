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09:38, 11 октября 2023Из жизни

«Самая сексуальная ученая в мире» оседлала крупного аллигатора

Фото: @rosiekmoore

Исследовательница, писательница и бикини-модель Рози Мур, которую называют «самой сексуальной ученой в мире», оседлала пойманного аллигатора. Об этом сообщает Daily Star.

26-летняя Мур выложила на своей странице в социальной сети ролик, в котором сидит верхом на крупном аллигаторе. При этом пасть животного перемотана скотчем. Девушка объяснила, что съемка была сделана в американском штате Флорида.

Она также написала, что в штате обычно усыпляют всех аллигаторов длиннее 1,2 метра, которые подбираются к жилью или причиняют иные неприятности людям. Рептилии меньшей длины считаются неопасными для людей и домашних животных. Мур также посоветовала никогда не подкармливать диких аллигаторов.

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Подписчики девушки восхитились ее смелостью, а многие позавидовали рептилии. «Никогда так сильно не хотел стать аллигатором», — написал один из них.

Ранее Рози Мур опубликовала видео, на котором плавает в компании с огромной тигровой акулой. Она совершала погружение с тремя подругами, когда рядом появилась хищная рыба.

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    Никита Савин
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