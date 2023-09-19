«Самая сексуальная ученая в мире» поплавала с огромной акулой

Исследовательница, писательница и бикини-модель Рози Мур, которую называют «самой сексуальной ученой в мире», поплавала в компании с огромной тигровой акулой. Об этом сообщает Daily Star.

26-летняя Мур выложила на своей странице в социальной сети ролик, в котором она вместе с тремя подругами совершает погружение. Через некоторое время в кадре появилась тигровая акула, и женщины некоторое время плавали рядом с ней. Она подписала ролик словами: «Просто девушки занимаются девчачьими делами». В другом ее ролике огромная акула проплывает между двумя дайверами.

Мур рассказывала, что росла с братьями в глуши штата Миссури и проводила много времени, играя на природе. Еще в детстве она поняла, что ее интересуют животные — в частности, акулы. «Я всегда считала, что акулы — самые крутые существа. Я мечтала поехать во Флориду и найти способ работать с ними», — рассказала женщина.

В 20 лет Мур поступила в Атлантический университет Флориды и начала изучать экологию. Затем она продолжила обучение в аспирантуре и сфокусировалась на изучении водных ресурсов, географических информационных систем и технологий дистанционного зондирования Земли.

Она известна не только как исследовательница животного мира, но и как писательница, которая специализируется на научно-популярных и художественных произведениях.

В ноябре 2022 года Мур достала полутораметрового аллигатора из желудка огромного питона. Она опубликовала видеозапись манипуляции в соцсети.