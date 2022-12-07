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10:01, 7 декабря 2022Из жизни

«Самая привлекательная в мире» женщина-ученый рассказала о работе с акулами

Самая привлекательная в мире женщина-ученый из США рассказала о работе моделью

Фото: @rosiekmoore

Считающая себя самой привлекательной в мире женщиной-ученым жительница Флориды, США, рассказала о своих увлечениях и совмещении научной деятельности с работой моделью. Ее историю публикует Insider.

26-летняя Рози Мур росла с братьями в глуши штата Миссури и проводила много времени, играя на природе. Еще в детстве Мур поняла, что ее интересуют животные — в частности, акулы. «Я всегда считала, что акулы — самые крутые существа. Я мечтала поехать во Флориду и найти способ работать с ними», — рассказала женщина.

В 20 лет Рози поступила в Атлантический университет Флориды и начала изучать экологию. Затем она продолжила обучение в аспирантуре и сфокусировалась на изучении водных ресурсов, географических информационных систем и технологий дистанционного зондирования Земли.

Теперь Мур занимается управлением водными ресурсами, охотится на питонов, ныряет с акулами и изучает аллигаторов. По словам американки, она по-настоящему любит свою работу и ее не смущает, что в этой сфере значительно больше мужчин. Напротив, Рози пытается побороть стереотипы о женщинах-ученых и призывает девушек не бояться заниматься тем, к чему лежит душа, даже если это занятие по каким-то причинам считается исключительно мужским.

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Помимо научной деятельности Мур подрабатывает фотомоделью. Она начала сниматься с акулами под водой, и со временем на ее фотографии обратили внимание коммерческие компании. Бренды одежды, напитков и компании-организаторы мероприятий начали предлагать ей контракты на съемки.

Рози заключила, что ее коллеги из сферы науки — приземленные люди, а фотографы и стилисты — творческие и взбалмошные, и такое сочетание позволяет ей отлично комбинировать разные виду деятельности. При этом она подчеркнула, что ученые, с которыми она работает, уважают ее увлечение моделингом.

Ранее модель Эмили Адонна рассказала о трудностях, с которыми ей приходится сталкиваться в жизни из-за слишком красивой внешности. Девушка убеждена, что из-за привлекательной внешности ее редко воспринимают всерьез.

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Евгения Черкасова
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