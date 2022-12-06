Модель рассказала о трудностях жизни со слишком красивой внешностью

7 News: модель из США рассказала, что ей отказали в работе из-за красоты

Модель Эмили Адонна рассказала о трудностях, с которыми ей приходится сталкиваться в жизни из-за слишком красивой внешностью. Об этом сообщает 7 News.

Девушка утверждает, что из-за привлекательной внешности ее редко воспринимают всерьез. «Люди не спрашивают разрешения, прежде чем прикоснуться ко мне на публике... Меня регулярно хватают», — говорит Адонна. Она также утверждает, что однажды ей отказали в приеме на работу, опасаясь, что коллеги будут на нее отвлекаться.

Адонна старается одеваться в мешковатую одежду и носить медицинскую маску, появляясь на улице. По ее словам, только так она может спастись от чрезмерного внимания. Она также сделала пирсинг на лице и татуировки на руках, чтобы казаться менее привлекательной.

Девушка поделилась своими переживаниями в социальной сети. Многие пользовательницы поддержали Адонну и рассказали о похожем опыте. «Спасибо, что поделилась этим. Меня это так травмировало, что я набрала девять килограммов и стала отшельницей только для того, чтобы меня оставили в покое», — пишет одна женщина.

Ранее сообщалось, что девушка из Великобритании бросила учебу на факультете разработки программного обеспечения, потому что сочла себя «слишком красивой» для работы в IT. Девушка уточнила, что считает специалистов IT-сферы очень важными, но понимает, что технологии и разработка — не для нее.

