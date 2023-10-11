Дело возбудили против вступившего в грузинский легион в СВО россиянина

Против жителя Северной Осетии, вступившего в грузинский легион, возбудили дело

В Северной Осетии возбудили уголовное дело против 47-летнего местного жителя, который участвует в спецоперации (СВО) на территории Украины против Вооруженных сил России. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ.

Дело расследуется по статье 205.3 («Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности») УК РФ. Установлено, что мужчина вошел в состав вооруженного формирования «Грузинский национальный легион». Россиянина объявили в федеральный розыск.

Ранее сообщалось, что в Белгородской области арестовали 28-летнего тракториста, решившегося сдаться в плен Вооруженным силам Украины, чтобы вступить в «Легион "Свобода России"» (запрещенная в России террористическая организация).