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14:07, 11 октября 2023Россия

ДТП с участием машины МЧС в Петербурге попало на видео

Петербуржцы показали видео с места ДТП с участием машины МЧС

Во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга произошло ДТП с участием машины МЧС. Произошедшее попало на видео, кадры очевидцев с места публикует Telegram-канал Mash на Мойке.

Машина поисково-спасательной службы попала в аварию на перекрестке улиц Софийской и Димитрова. После столкновения с автомобилем Ford у служебного фургона оторвало переднее колесо, легковушка также серьезно повреждена.

По данным 78.ru, пострадали два человека — водитель «легковушки» и спасатель.

В сентябре на трассе М-7 «Волга» во Владимирской области семь человек пострадали в аварии с участием автомобиля скорой помощи.

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    Евгения Куликова
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