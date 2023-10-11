ДТП с участием машины МЧС в Петербурге попало на видео

Петербуржцы показали видео с места ДТП с участием машины МЧС

Во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга произошло ДТП с участием машины МЧС. Произошедшее попало на видео, кадры очевидцев с места публикует Telegram-канал Mash на Мойке.

Машина поисково-спасательной службы попала в аварию на перекрестке улиц Софийской и Димитрова. После столкновения с автомобилем Ford у служебного фургона оторвало переднее колесо, легковушка также серьезно повреждена.

По данным 78.ru, пострадали два человека — водитель «легковушки» и спасатель.

В сентябре на трассе М-7 «Волга» во Владимирской области семь человек пострадали в аварии с участием автомобиля скорой помощи.