Российский спецназ взял штурмом квартиру забаррикадировавшегося рецидивиста

В Электростали спецназ задержал рецидивиста за стрельбу и нападение на подругу

В подмосковной Электростали спецотряд СОБР взял штурмом квартиру забаррикадировавшегося рецидивиста, который открыл стрельбу по подросткам и напал с ножом на подругу. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Вечером 10 октября 32-летний житель Электростали с подругой шел домой и повстречал подростков, которым стал угрожать пистолетом и стрелять в воздух. Дети убежали и вызвали полицию.

Разозленный рецидивист накинулся с ножом на спутницу и порезал ей подбородок. Затем он вернулся домой — на съемную квартиру, где его обезвредил спецназ. При нем нашли незарегистрированный пистолет, две пули и гильзу.

Ранее задержанный был судим за незаконный оборот наркотиков и грабеж.