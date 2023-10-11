Треть российских предпринимателей заявили о вере в эзотерические практики

30 процентов российских предпринимателей назвали эзотерику полезной в работе

30 процентов владельцев и управляющих малых и средних предприятий (МСП) в России верят в эффективность эзотерических практик. Об этом со ссылкой на результаты опроса исследовательской компанией IFORS Research пишет «Коммерсантъ».

Из них 6 процентов назвали такие инструменты полезными при принятии решений в работе, 24 процента — скорее полезными. Речь идет в том числе об астрологические прогнозах, гаданиях на картах и рунах, нумерологии и услугах экстрасенсов в интересах компании.

Женщины-предприниматели давали уверенно положительные ответы чаще мужчин, среди них оказалось 9 процентов твердо уверенных в практической ценности нестандартных эзотерических методик. При этом из лояльных к таким практикам опрошенных 32 процента (или 9 процентов от всей выборки) хотя бы раз использовали один из таких инструментов ведения бизнеса и бизнес-планирования, а 21 процент заявили, что намерены применять их в дальнейшем.

Среди самых популярных направлений бизнес-эзотерики — астрологический прогноз «на ситуацию» (29 процентов) и нумерология (12 процентов). Услуги тарологов, рунологов и других предсказателей пользовались 10 процентов опрошенных, еще 7 процентов прибегали к использованию «магии» или «экстрасенсорики».

Предприниматели планируют использовать эзотерические практики в редких и острых ситуациях. 59 процентов лояльной группы упомянули вопросы привлечения клиентов и увеличения прибыли, а также заключения новых контрактов. 38 процентов готовы обратить к нестандартным методам при решении проблем с атмосферой и отношениями в коллективе, а 28 процентов прибегнут к подобным услугам для вопросов, связанных с конкурентами.

Опрос проходил в 2023 году, в нем приняли участие около тысячи руководителей или собственников предприятий компаний МСП.

Ранее стало известно, что спрос на религиозную литературу на российском рынке вырос в первом полугодии 2023 года на 40 процентов по сравнению с аналогичным периодом в предыдущем году. По данныем крупнейшей в стране издательской группы «Эксмо-АСТ», рост читательского интереса в этом сегменте книжного бизнеса зафиксирован впервые с 2017 года. По информации сети, также растут продажи книг по психологии и саморазвитию, а вот эзотерика, история и художественные произведения теряют популярность.