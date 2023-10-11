Посол Израиля в России рассказал о планах Тель-Авива на сектор Газа

Посол Израиля в РФ Бен Цви: сектор Газа не должен отличаться от арабских стран

Сектор Газа не должен отличаться от остальных арабских стран, с которыми у Израиля установлены мирные отношения. Об этом заявил посол Израиля в России Александр Бен Цви, передает РБК.

«Сектор Газа не должен в этом смысле отличаться от арабских стран, с которыми Израиль находится в состоянии мира. Вот посмотрите, что происходит между нами и Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ): у нас хорошие отношения», — отметил дипломат.

Бен Цви также назвал глупостью слова о том, что Израиль не может находиться в мирных отношениях с исламскими странами.

Ранее посол Израиля в России Александр Бен Цви оценил возможность проведения переговоров по урегулированию палестино-израильского конфликта. По его словам, пока властям страны не о чем и не с кем вести диалог.