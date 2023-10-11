На складе обнаружили человеческий палец и следы крови

The Thaiger: на складе в Таиланде обнаружили человеческий палец и следы крови

В Бангкоке, Таиланд, в туалете на складе нашли человеческий палец. Об этом сообщает The Thaiger.

Часть тела находилась в мусорной корзине. Кроме того, в трех разных местах склада полиция обнаружила следы крови. Правоохранители просмотрели записи с камер видеонаблюдения и увидели, что накануне ночью на территорию склада прибыл неизвестный мужчина на мотоцикле.

Он припарковал транспортное средство, провел некоторое время в складском помещении, после чего покинул его. На выходе он столкнулся с охранником. Тот потребовал подозрительного мужчину объяснить, как он оказался на территории склада. Мотоциклист спокойно ответил, что захотел посетить туалет. Затем он сел на мотоцикл и уехал.

Полиция выяснила, что мужчина не является сотрудником склада. Ведется расследование.

Ранее сообщалось, что в США в мусорном баке нашли человеческую ногу. Конечность, торчащую из бака на парковке банка, обнаружил прохожий.