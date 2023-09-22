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08:30, 22 сентября 2023Из жизни

Прохожий обнаружил торчащую из мусорного бака человеческую ногу

New York Post: в США в мусорном баке нашли человеческую ногу

Кадр: NYP

В районе Куинс города Нью-Йорк, США, в мусорном баке нашли человеческую ногу. Об этом сообщает New York Post.

Конечность, торчащую из красного мусорного бака на парковке банка, обнаружил прохожий. Он сразу сообщил о произошедшем полиции. Отмечается, что нога была покрыта личинками.

В настоящее время следователи проверяют записи с камер видеонаблюдения, расположенных в районе, где была обнаружена нога. Они выясняют, зафиксировали ли камеры человека или группу людей, выбросивших часть тела в мусорный бак. Конечность будет передана судмедэкспертам.

Ранее сообщалось, что в США пара случайно обнаружила в своем саду чемодан с костями. В доме до супругов около года жила семья, которая съехала из-за внутренних конфликтов.

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    Алиса Удовик
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