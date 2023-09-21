Мужчина случайно нашел у себя в саду чемодан с костями

Distractify: в США пара обнаружила у себя в саду чемодан с костями

Пара случайно обнаружила в своем саду чемодан с костями. Об этом сообщает Distractify.

Ребекка-Линн Эколс из США рассказала о пугающей находке в своем TikTok-аккаунте. 16 сентября она опубликовала первое видео, на котором видно, что в саду ее дома работает полиция. Эколс рассказала, что чемодан с жутким содержимым нашел ее муж, когда копал яму, чтобы посадить деревья. Он наткнулся на куски каркаса чемодана и остатки ткани, а затем обнаружил нечто похожее на корень. Когда он наклонился, чтобы вытащить его из земли, у него в руках оказалась кость. Мужчина сразу позвонил в полицию.

Через несколько дней женщина опубликовала еще одно видео. В саду Эколсов в тот день работали уже 12 офицеров полиции. Правоохранители не нашли в земле черепа, а кости отправили на ДНК-экспертизу, которая поможет установить, принадлежат ли они человеку или животному.

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