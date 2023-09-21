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02:00, 21 сентября 2023Из жизни

Мужчина случайно нашел у себя в саду чемодан с костями

Distractify: в США пара обнаружила у себя в саду чемодан с костями
СюжетУраган во Флориде

Фото: Unsplash

Пара случайно обнаружила в своем саду чемодан с костями. Об этом сообщает Distractify.

Ребекка-Линн Эколс из США рассказала о пугающей находке в своем TikTok-аккаунте. 16 сентября она опубликовала первое видео, на котором видно, что в саду ее дома работает полиция. Эколс рассказала, что чемодан с жутким содержимым нашел ее муж, когда копал яму, чтобы посадить деревья. Он наткнулся на куски каркаса чемодана и остатки ткани, а затем обнаружил нечто похожее на корень. Когда он наклонился, чтобы вытащить его из земли, у него в руках оказалась кость. Мужчина сразу позвонил в полицию.

Через несколько дней женщина опубликовала еще одно видео. В саду Эколсов в тот день работали уже 12 офицеров полиции. Правоохранители не нашли в земле черепа, а кости отправили на ДНК-экспертизу, которая поможет установить, принадлежат ли они человеку или животному.

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Супруги переехали в новый дом из Флориды всего семь месяцев назад, потому что их предыдущее жилье разрушил ураган. До них там около года жила семья, которая съехала из-за внутренних конфликтов. А перед этим собственность принадлежала людям, страдающим патологическим накопительством, которые к тому же держали на территории большое количество животных.

Полиция проверяет, мог ли кто-то из владельцев быть как-то связан с маньяком по имени Оадис Уайт, который орудовал в этом районе до того, как его поймали и заключили в тюрьму. Уайта приговорили к пожизненному тюремному сроку в 2011 году.

Ранее сообщалось, что в Таиланде шестеро детей воссоединились с матерью, 86-летней Пуан Думсаманг, которая пропала без вести 30 лет назад. Дети нашли ее в храме, где о ней заботились монахи, потому что женщина ни с кем не разговаривала.

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    Алиса Дмитриева
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