ФСБ выявила шпиона в Херсонской области на передаче данных о российских военных

ФСБ задержала жителя Херсонской области за шпионаж в пользу Украины

Сотрудники ФСБ задержали жителя Херсонской области, подозреваемого в шпионаже в пользу Украины. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства.

Задержанный передавал иностранной разведке сведения о российских военных в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Пособник вооруженных формирований Украины 1998 года рождения занимался сбором и передачей данных о перемещении и местах дислокации подразделений Вооруженных Сил Украины в Херсонской области.

Следователь ФСБ возбудил уголовное дело по статье 276 УК РФ («Шпионаж»). Мужчина арестован.