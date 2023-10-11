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11:24, 11 октября 2023Силовые структуры

ФСБ выявила шпиона в Херсонской области на передаче данных о российских военных

ФСБ задержала жителя Херсонской области за шпионаж в пользу Украины
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: ЦОС ФСБ РФ / РИА Новости

Сотрудники ФСБ задержали жителя Херсонской области, подозреваемого в шпионаже в пользу Украины. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства.

Задержанный передавал иностранной разведке сведения о российских военных в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Пособник вооруженных формирований Украины 1998 года рождения занимался сбором и передачей данных о перемещении и местах дислокации подразделений Вооруженных Сил Украины в Херсонской области.

Следователь ФСБ возбудил уголовное дело по статье 276 УК РФ («Шпионаж»). Мужчина арестован.

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    Любовь Ширижик
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