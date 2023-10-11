Признание россиянина в шпионаже в пользу Украины попало на видео

ФСБ показала видео с признанием в шпионаже жителя Херсонской области

ФСБ выявила шпиона в Херсонской области на передаче данных о российских военных

Начало событий в новости ФСБ выявила шпиона в Херсонской области на передаче данных о российских военных

Житель Херсонской области 1998 года рождения признался в передаче сведений о российских военнослужащих украинской разведке. ФСБ показала оперативное видео с его задержанием и признанием в шпионаже. Запись публикует RT.

На кадрах видны силовики, которые задерживают на улице мужчину, надевают ему наручники и увозят. Задержанный говорит, что выступает против проведения специальной военной операции. В январе он отправил в мессенджере данные о дислокации Вооруженных сил России.

Ранее 11 октября ФСБ сообщила о задержании пособника вооруженных формирований Украины за шпионаж. Против него возбуждено уголовное дело по соответствующей статье УК РФ. Мужчина арестован.