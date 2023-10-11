Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:54, 11 октября 2023Силовые структуры

Признание россиянина в шпионаже в пользу Украины попало на видео

ФСБ показала видео с признанием в шпионаже жителя Херсонской области
Начало событий в новости ФСБ выявила шпиона в Херсонской области на передаче данных о российских военных

Житель Херсонской области 1998 года рождения признался в передаче сведений о российских военнослужащих украинской разведке. ФСБ показала оперативное видео с его задержанием и признанием в шпионаже. Запись публикует RT.

На кадрах видны силовики, которые задерживают на улице мужчину, надевают ему наручники и увозят. Задержанный говорит, что выступает против проведения специальной военной операции. В январе он отправил в мессенджере данные о дислокации Вооруженных сил России.

Ранее 11 октября ФСБ сообщила о задержании пособника вооруженных формирований Украины за шпионаж. Против него возбуждено уголовное дело по соответствующей статье УК РФ. Мужчина арестован.

Что думаешь? Оцени!
    Любовь Ширижик
    Обсудить
    Последние новости

    В Израиле сообщили о 200 обезглавленных телах, в том числе детях. Как весь мир поверил в этот фейк?

    Полковник назвал возможное направление «последнего рывка» ВСУ

    Россиянам перечислили плюсы и минусы покупки жилья со скидкой

    В ОАК пообещали сдать запланированные Ил-76МД-90А в срок

    Бывшего замначальника российской колонии осудят за коррупцию

    В Финляндии обнаружили место утечки газопровода Balticconnector

    Пост Кайли Дженнер о конфликте Израиля и Палестины лишил ее миллиона подписчиков

    В Кремле заявили об отсутствии переговоров с Ереваном по поводу миротворцев

    На рынке недвижимости в России увидели предпосылки кризиса

    Песков заявил о подготовке визита главы Палестины в Россию

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости