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15:24, 11 октября 2023Бывший СССР

Гагин предупредил Зеленского о суде после завершения СВО

Советник главы ДНР Гагин: Зеленского ждет суд после завершения СВО

Фото: Inquam Photos / Octav Ganea / Reuters

Советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Дениса Пушилина Ян Гагин предупредил Владимира Зеленского о возможном суде после завершения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает РИА Новости.

По его мнению, Зеленскому выгодно, чтобы конфликт на Украине продолжался как можно дольше, так как после его завершения политика ждет суд за военные преступления и коррупцию. И только в условиях военного конфликта он имеет «некую неприкосновенность». После завершения боевых действий «его на вилы поднимет собственный народ».

После этого Зеленского будут судить по законам Украины за преступления перед народом Донбасса. К этому процессу могут подключиться и США, обвинив его в коррупции.

Ранее Зеленский признался в опасениях из-за возможного сокращения военной помощи Украине. При этом он подчеркнул, что страна обладает вооружением и деньгами.

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    Александр Слабиев
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