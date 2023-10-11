Зеленский объявил о последнем этапе конфликта с Россией. В Киеве боятся, что война в Израиле лишит Украину помощи США

Зеленский заявил о последней и самой сложной стадии конфликта Украины с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что страна находится на последней стадии конфликта с Россией. Об этом он высказался в интервью румынскому телеканалу Digi24.

Он заявил, что не может назвать дату окончания вооруженного конфликта, выразив при этом уверенность в скором его завершении.

Это последняя часть войны. Это не ее середина Владимир Зеленский президент Украины

Политик также отметил, что последняя часть конфликта является наиболее сложной из всех предшествующих, а у Киева имеется много страхов. При этом он подчеркнул, что страна обладает оружием и деньгами.

Владимир Зеленский Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции во время саммита лидеров стран НАТО в Вильнюсе, 12 июля 2023 года.. Фото: Kacper Pempel / Reuters

Война в Израиле отвлекает внимание Запада от Украины

До этого Зеленский сетовал на то, что внимание международного сообщества к украинскому конфликту может снизиться из-за ситуации в Израиле. Он предположил, что подобные обстоятельства грозят последствиями для Киева, и понадеялся на продолжение помощи со стороны США. По его мнению, если Украина останется без этой поддержки, «время будет играть на стороне России».

Накануне стало известно, что власти США задумались о том, чтобы объединить помощь Израилю и Украине. Отмечалось, что в Вашингтоне рассматривают возможность связать их финансирование в рамках одного законопроекта. При этом американский сенатор, член Республиканской партии Джош Хоули призвал пойти иным путем, отправив Израилю все предназначавшиеся для Украины средства.

Как считает российский политолог Дмитрий Родионов, при быстром урегулировании палестино-израильского конфликта для Киева ничего не изменится, однако в случае затяжного противостояния на несколько месяцев Украина может столкнуться с проблемами.

В этом случае Киев окажется на голодном пайке, большие объемы оружия и другой помощи пойдут на Ближний Восток Дмитрий Родионов политолог

Украинский военнослужащий идет на свою позицию возле границы с Белоруссией в Житомирской области, 20 сентября 2023 года.. Фото: Глеб Гаранич / Reuters

Российская армия прорвала украинскую оборону на авдеевском направлении

10 октября российские военные сообщили о прорыве обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) на северном фланге под Авдеевкой. Отмечалось, что по самому населенному пункту, занятому украинской армией, ВС России нанесли удары бомбами, минами и ракетами.

Как заявили военнослужащие 105-го стрелкового полка НМ ДНР, российские войска также нанесли встречный удар с южного фланга на том же направлении, допустив, что ситуация «идет к созданию авдеевского котла».