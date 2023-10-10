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16:50, 10 октября 2023Бывший СССР

Стало известно о стремлении ВС России взять Авдеевку в котел

РВ: ВС России стремится взять в котел Авдеевку в ДНР, подконтрольную ВСУ

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российская армия стремится взять в котел подконтрольную Вооруженным силам Украины (ВСУ) Авдеевку в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

В сообщении говорится, что Вооруженные силы (ВС) России нанесли удары по Авдеевке бомбами, ракетами, из реактивных систем залпового огня (РСЗО) и гаубиц.

Также стало известно, что активные бои идут в районе села Красногоровка. «ВС РФ стремятся продвинуться и закрепиться вдоль лесополосы у железной дороги севернее Красногоровки и взять под контроль северную часть поселка Опытное», — сообщают военкоры.

Ранее 105-й стрелковый полк Народной милиции ДНР сообщил о прорыве обороны ВСУ на северном фланге в районе поселка Бердичи под Авдеевкой. «Все идет к созданию авдеевского котла», — отметили в подразделении.

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    Алевтина Запольская
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