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15:05, 11 октября 2023Силовые структуры

Глава ФСБ обвинил британцев в подготовке украинских ДРГ для диверсий в России

ФСБ: спецназ Великобритании готовил украинских диверсантов для атак на Россию
СюжетДиверсии в России

Фото: Wojciech Grzedzinski / Anadolu Agency / Getty Images

Сотрудники спецназа Великобритании готовили украинские диверсионно-разведывательные группы (ДГР) для совершения атак на российских атомных электростанциях (АЭС). Об этом в среду, 11 октября, заявил директор ФСБ России Александр Бортников в ходе заседания Совета руководителей органов безопасности и специальных служб (СОРБ) стран СНГ в Баку, сообщает ТАСС.

По словам Бортникова, в августе ФСБ задержала участников украинской ДРГ и выяснила, что их подготовкой, а также планированием операций занимался именно спецназ. Кроме того, сотрудникам правоохранительных органов удалось узнать, что диверсанты в числе прочих объектов критической инфраструктуры хотели подорвать Смоленскую и Курскую АЭС. Глава ФСБ напомнил, что до этого аналогичные посягательства совершались в отношении Ленинградской и Калининской АЭС.

Ранее Александр Ботников назвал планы украинской военной разведки и ее британских наставников совершить диверсии против АЭС в России ядерным терроризмом.

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