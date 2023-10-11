В Москве пройдет презентация нового альбома рэпера RAM

3 ноября состоится презентация нового альбома рэпера RAM aka Грязный Рамирес

3 ноября в Москве состоится презентация нового альбома российского рэпера RAM aka Грязный Рамирес. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Мероприятие пройдет на концертной площадке Известия Hall. В ходе шоу буду исполнены такие хиты, как «Пот», «Технокамикадзе», «Затмение», «Злой», Neverland и Blood.

«RAM aka Грязный Рамирес — монстр рэп-сцены и один из самых быстрых и техничных баттл-MC России. Грязный Рамирес не ищет вдохновения ни в поп-музыке, ни в литературе, ни в мейнстрим-культуре, а постоянно находится в поисках чего-то аутентичного, что может подчеркнуть его фирменный рэпкор», — говорится в пресс-релизе.

Узнать все подробности о мероприятии, а также приобрести билеты можно по ссылке.

