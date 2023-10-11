США предостерегли «Хезболлу» от вмешательства в ситуацию в Израиле

CNN: США предостерегли «Хезболлу» от вмешательства в ситуацию в Израиле

США предостерегли «Хезболлу» от вмешательства в ситуацию в Израиле и не полагают, что группировка примет решение об участии в конфликте на стороне ХАМАС. Об этом сообщает американский телеканал CNN.

«Западные союзники, имеющие неформальные связи с "Хезболлах", передали некоторые детали. Ответ "Хезболлы" подтверждает желание не допускать эскалации ситуации на данный момент», — рассказал телеканал со ссылкой на источники в американском правительстве.

По словам источника, администрация президента США Джо Байдена выстроила неформальный канал связи с группировкой через спикера ливанского парламента Набиха Берри, так как сам Вашингтон отказывается на прямую говорить с «Хезболлой».

Ранее солдаты Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) открыли артиллерийский огонь в ответ на обстрел с территории Ливана. По информации израильских военных, также танки ЦАХАЛ нанесли удар по двум наблюдательным постам, принадлежащим ливанскому движению «Хезболла».