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14:45, 11 октября 2023Мир

США предостерегли «Хезболлу» от вмешательства в ситуацию в Израиле

CNN: США предостерегли «Хезболлу» от вмешательства в ситуацию в Израиле

Фото: Tsafrir Abayov / AP

США предостерегли «Хезболлу» от вмешательства в ситуацию в Израиле и не полагают, что группировка примет решение об участии в конфликте на стороне ХАМАС. Об этом сообщает американский телеканал CNN.

«Западные союзники, имеющие неформальные связи с "Хезболлах", передали некоторые детали. Ответ "Хезболлы" подтверждает желание не допускать эскалации ситуации на данный момент», — рассказал телеканал со ссылкой на источники в американском правительстве.

По словам источника, администрация президента США Джо Байдена выстроила неформальный канал связи с группировкой через спикера ливанского парламента Набиха Берри, так как сам Вашингтон отказывается на прямую говорить с «Хезболлой».

Ранее солдаты Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) открыли артиллерийский огонь в ответ на обстрел с территории Ливана. По информации израильских военных, также танки ЦАХАЛ нанесли удар по двум наблюдательным постам, принадлежащим ливанскому движению «Хезболла».

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    Максим Габриелян
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