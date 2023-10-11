Илон Маск предрек гражданскую войну в Европе

Маск: если нынешние тенденции сохранятся, гражданская война в Европе неизбежна

Современная политика Евросоюза и существующие миграционные тренды делают гражданскую войну в Европе неизбежной. Об этом заявил американский предприниматель Илон Маск на своей странице в социальной сети X.

Так бизнесмен отреагировал на критику европейских стран со стороны политического обозревателя Константина Кисина. По его словам, они не только открывают границы для людей с иными ценностями, но и «демонизируют» тех политиков, которые выступают против этого.

Ранее Илон Маск призвал создать в США специальную комиссию для наказания злоупотребляющих своими полномочиями чиновников ради личной или политической выгоды.