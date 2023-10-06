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00:33, 6 октября 2023Мир

Маск призвал создать комиссию для наказания чиновников

Илон Маск призвал создать в США спецкомиссию для наказания чиновников
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Илон Маск

Илон Маск. Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Американский предприниматель Илон Маск призвал создать в США специальную комиссию для наказания злоупотребляющих своими полномочиями чиновников ради личной или политической выгоды. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Х.

Миллиардер также заявил, что следует провести полноценную проверку государственных ведомств. Бизнесмен добавил, что «не может дождаться, когда это случится».

Ранее Маск заявил, что американские политики уделяют слишком много внимания Украине, но при этом не решают проблему с нелегальной миграцией на границе с Мексикой.

Американский предприниматель также поддержал саркастический пост журналиста Гленна Гринвальда о том, что главными на повестке дня стоят не нужды жителей Соединенных Штатов, а чрезмерное спонсирование Украины.

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