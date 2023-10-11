Итальянец пожил в российских квартирах и был удивлен отсутствием трех вещей

Тревел-блогерша пообщалась со знакомым итальянцем, который пожил в нескольких российских квартирах и поделился с ней отзывами. Его впечатления она опубликовала в личном блоге под названием «Тут вам не там» на платформе «Дзен».

По словам автора публикации, ее друг-иностранец был удивлен отсутствием в российских квартирах трех вещей. Во-первых, он не смог найти на кухне специальную кастрюлю для приготовления пасты. Во-вторых, итальянец расстроился, увидев ванную комнату без биде.

«Я не понимаю, как вы так живете? Как это возможно вообще — обходиться без биде? И как вы потом моетесь, душ принимаете что ли?» — цитирует россиянка своего знакомого.

Кроме того, итальянец огорчился из-за отсутствия во всех съемных квартирах машины для сушки белья. Однако в целом гость страны остался доволен условиями проживания.

«В квартирах было очень тепло! Я ходил в одной футболке. В Венеции сейчас мне надо платить огромные деньги, чтобы отапливать квартиру, и до такой температуры сложно прогреть, хожу в свитере дома. А еще, оказывается, коммунальные услуги в России стоят в разы дешевле!» — поделился с блогершей итальянец.

Ранее другая россиянка побывала в Италии и назвала три привычки местных жителей, которые могут показаться соотечественникам позорными. Так, по ее словам, в этой стране Европы принято отдыхать посреди рабочего дня, есть из общих тарелок и выпивать во время приема пищи.