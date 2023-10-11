Из дома бывшего топ-менеджера российской компании вынесли миллионы рублей

В Перми из дома бывшего топ-менеджера вынесли деньги и украшения на 18 млн руб.

В Перми из дома бывшего топ-менеджера российской компании вынесли деньги и украшения на 18 миллионов рублей. Об этом сообщает Ura.ru.

По данным издания, в конце сентября ночью в дом топ-менеджера забрались грабители. Мужчины были в балаклавах. Они перелезли через забор и пробрались в дом через окно в сауне. В результате с собой они смогли унести несколько миллионов наличными, валюту и драгоценности.

Хозяин дома обратился в полицию. Правоохранители возбудили уголовное дело. Теперь силовики ищут грабителей.

Ранее жену президента группы компаний «Дентекст» Алексея Чернышова ограбили в центре Москвы в собственном доме. Преступники похитили ценности на четыре миллиона рублей и сбежали.