Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
15:11, 11 октября 2023Силовые структуры

Из дома бывшего топ-менеджера российской компании вынесли миллионы рублей

В Перми из дома бывшего топ-менеджера вынесли деньги и украшения на 18 млн руб.

Фото: Maksim Konstantinov / Globalookpress.com

В Перми из дома бывшего топ-менеджера российской компании вынесли деньги и украшения на 18 миллионов рублей. Об этом сообщает Ura.ru.

По данным издания, в конце сентября ночью в дом топ-менеджера забрались грабители. Мужчины были в балаклавах. Они перелезли через забор и пробрались в дом через окно в сауне. В результате с собой они смогли унести несколько миллионов наличными, валюту и драгоценности.

Хозяин дома обратился в полицию. Правоохранители возбудили уголовное дело. Теперь силовики ищут грабителей.

Ранее жену президента группы компаний «Дентекст» Алексея Чернышова ограбили в центре Москвы в собственном доме. Преступники похитили ценности на четыре миллиона рублей и сбежали.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Митина
    Обсудить
    Последние новости

    Володин предложил проверить перечислявших деньги ВСУ релокантов на госизмену

    Россиянам рассказали об особенных поощрениях в банке

    Названы стимулирующие работу мозга доступные продукты

    У директора Российского Красного Креста украли драгоценности на 410 тысяч рублей

    Мужчина решил сварить кофе и чуть не спалил город

    Строительством газопровода до завода СПГ в Мурманске займется частная компания

    Ультраобработанные продукты предложили признать вызывающими зависимость

    Россия пожаловалась на Запад из-за нарушения правил авиасообщения

    Байден назвал убийство евреев актом абсолютного зла

    Звезда сериала «Счастливы вместе» вышла на сцену после пьяного скандала

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости