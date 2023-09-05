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12:30, 5 сентября 2023Силовые структуры

Жену российского предпринимателя ограбили в собственном доме в Москве

Жену президента группы компаний «Дентекст» подвергли пыткам и ограбили

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Жену президента группы компаний «Дентекст» Алексея Чернышова ограбили в центре Москвы в собственном доме. Об этом во вторник, 5 сентября, сообщает Telegram-канал Mash.

По данным издания, ночью преступники пробрались в двухуровневые апартаменты российского предпринимателя на улице Малая Грузинская. Один из нападавших поднялся в спальню и жестоко избил 59-летнюю жену Чернышова, которую после заковал в наручники и потребовал отдать все деньги.

Женщина поклялась, что наличности нет, а ювелирные украшения лежат в сейфе. Преступники похитили ценностей на четыре миллиона рублей и сбежали.

Еще некоторое время закованная женщина звала на помощь, пока ее крики не услышал коньсерж. Пострадавшую доставили в больницу. После пыток у нее зафиксировали черепно-мозговую травму, переломы рук, лицевых костей, ушибы и вывихи зубов. Силовики завели уголовное дело о разбойном нападении.

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    Владимир Седов
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