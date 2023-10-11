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19:17, 11 октября 2023Мир

Израиль расследует проникновение в воздушное пространство с территории Ливана

ЦАХАЛ расследует нарушение воздушного пространства с территории Ливана

Фото: Alexi J. Rosenfeld / Getty Images

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) расследует сообщения о проникновении в воздушное пространство страны с территории Ливана. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ЦАХАЛ в Telegram.

«Всем гражданским лицам в районах, где звучали сирены, рекомендуется укрыться в убежищах и оставаться там до дальнейших указаний», — предупредили военные.

Ранее бойцы ЦАХАЛ открыли артиллерийский огонь в ответ на обстрел с территории Ливана. По информации израильских военных, также танки ЦАХАЛ нанесли удар по двум наблюдательным постам, принадлежащим ливанскому движению «Хезболла».

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    Виктория Кондратьева
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