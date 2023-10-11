Израиль сообщил о количестве уничтоженных боевиков ХАМАС

Израиль уничтожил не менее 1000 боевиков ХАМАС с начала наступления

Израиль уничтожил не менее 1000 палестинских боевиков ХАМАС с начала наступления. О количестве ликвидированных боевиков сообщили израильские военные, передает радио Kan.

«На данный момент мы насчитали 1000 тел террористов», — цитирует радиостанция военного.

Утром 7 октября израильская армия сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала военную операцию в Газе.