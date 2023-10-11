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19:34, 11 октября 2023Мир

Израиль выразил готовность ликвидировать ХАМАС

Посол Израиля в РФ Бен Цви заявил о готовности правительства ликвидировать ХАМАС

Фото: Saleh Salem / Reuters

Израиль намерен воевать до полной ликвидации палестинского радикального движения ХАМАС, заявил израильский посол в России Александр Бен Цви. Его цитирует ТАСС.

«У нас две цели. Первая — уничтожение ХАМАС как террористической организации, вторая — освобождение заложников», — подчеркнул дипломат.

Утром 7 октября ХАМАС атаковал Израиль, после чего власти страны заявили, что государство официально находится в состоянии войны.

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    Глеб Бажуткин
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