Очевидец рассказал о тактике нападения ХАМАС на фестиваль в Израиле

Очевидец нападения ХАМАС на фестиваль в Израиле: бойцы были одеты как полиция

Бойцы группировки ХАМАС во время нападения на фестиваль электронной музыки в Израиле утром 7 октября были одеты как военные и полицейские. Об этом рассказали очевидцы, передает РИА Новости.

Сообщается, что после начала стрельбы гости фестиваля побежали к парковке, где были люди в полицейской и военной форме. «Люди бежали к ним в надежде на спасение, а потом в них стреляли», — сообщил один из очевидцев.

Фестиваль попал под атаку ХАМАС в первые часы вторжения в Израиль. Около 6:30 утра в субботу, 7 октября, рядом с местом проведения фестиваля высадились десантники на парапланах. Солдаты ХАМАС похитили с фестиваля около десяти девушек. Уточнялось, что среди заложников могут быть и граждане России.

7 октября боевики из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ на ракетные обстрелы Армия обороны Израиля объявила о начале военной операции в Газе. Также было заявлено о широкомасштабном сборе резервистов.