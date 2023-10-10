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13:49, 10 октября 2023Путешествия

Спасшийся от расстрела ХАМАС россиянин рассказал о побеге от боевиков

Россиянин рассказал, как спасался от расстрела ХАМАС на Nature Party в Израиле

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Россиянин, проживающий в Израиле и посещавший фестиваль под открытым небом Tribe of Nova, рассказал, как ему удалось спастись от боевиков ХАМАС и избежать расстрела. Своей историей Дмитрий (имя героя изменено, — прим. «Ленты.ру») поделился с «Лентой.ру».

По словам мужчины, когда началась массированная атака на Израиль со стороны сектора Газа, он был на фестивале и направлялся к машине, чтобы переодеться. В это же время организаторы внезапно остановили музыку и объявили, что всем нужно срочно уезжать.

«Многие совершили страшную ошибку — возможно, к сожалению, ставшую фатальной. Люди приехали с палатками, и кто-то пошел их собирать, поэтому некоторые не успели уехать», — отметил Дмитрий и уточнил, что он сразу сел в автомобиль и выехал в направлении главной дороги.

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По пути его развернул полицейский, а потом, вспоминает мужчина, было совершенно непонятно, куда ехать. «Все было как в "Безумном Максе". По пути встречались несколько бомбоубежищ, блокпосты, на которых военные отстреливались», — рассказал россиянин.

Позже Дмитрию удалось скрыться в поселении с другими участниками фестиваля, которым удалось убежать, однако спустя время их окружили боевики ХАМАС. «Мы уже продумывали план — куда бежать, если вдруг ворвутся. Уже полетели вертолеты, дроны. Короче, война! Через четыре часа наконец-то подъехала армия ЦАХАЛ, человек 30 с автоматами», — делится подробностями россиянин.

После этого, по словам мужчины, стало спокойнее, а через несколько часов военные обороны Израиля заявили, что люди могут выехать через город Нетивот, потому что он зачищен. В итоге мужчине удалось добраться до дома в Израиле невредимым. Он также рассказал, что когда участники фестиваля сидели в укрытии в поселении, они смотрели видео с пленными и узнавали людей, которых встречали на фестивале, на них были такие же браслеты.

8 октября солдаты ХАМАС похитили около 10 девушек с фестиваля электронной музыки на юге Израиля. Уточнялось, что среди заложников могут быть и граждане России.

7 октября боевики из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ на ракетные обстрелы Армия обороны Израиля объявила о начале военной операции в Газе. Также было заявлено о широкомасштабном сборе резервистов.

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    Марк Успенский
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