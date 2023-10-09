ХАМАС угрожает казнить пленных в ответ на каждый удар Израиля. Среди заложников есть россияне

ХАМАС заявило, что будет казнить пленных в ответ на каждый удар Израиля

«Исламское движение сопротивления» (ХАМАС) угрожает казнить пленных в ответ на каждый удар Израиля по территории сектора Газа, речь идет в том числе о мирных жителях, которых взяли в заложники во время атаки 7 октября.

Радикальная палестинская группировка заявила, что будет казнить по одному заложнику в ответ на новые израильские бомбардировки. В частности, речь шла о подрыве домов мирных жителей.

Среди заложников есть россияне

Представитель ХАМАС заявил, что среди пленных, захваченных в Израиле, есть десятки людей с двойным гражданством.

Чиновник отметил, что среди них — россияне и китайцы, сообщает Reuters.

Подтверждения информации от российских официальных лиц пока не поступало. В посольстве России в Израиле уточнили, что один россиянин погиб во время атаки, четверо считаются пропавшими без вести.

Накануне сообщалось, что солдаты ХАМАС похитили около десяти девушек с фестиваля электронной музыки Nature Party недалеко от города Офаким, расположенного на границе с сектором Газа.

Позже одна из якобы похищенных — Елизавета Прудникова — вышла на связь с журналистами. Она опровергла информацию, заявив, что не посещала фестиваль, но на мероприятии находилась ее сестра — с ней Елизавета не может выйти на связь и не знает ее точного местонахождения. По ее словам, ни она, ни ее сестра не являются гражданами России.

Посольство России заявило, что проверит информацию о якобы похищенных боевиками ХАМАС россиянках. Пока не подтвердились сведения о наличии у плененных гражданства России.

Пресс-секретарь представительства России при Палестинской национальной администрации Алия Зарипова отметила, что вопрос об эвакуации россиян из Палестины пока не обсуждается, однако она допускается в будущем.

Возможность обмена пленными

Представитель движения ХАМАС Хусам Бадран опроверг факт переговоров с Израилем по поводу обмена пленными.

Сейчас не время говорить о переговорах по какой-либо сделке, будь то пленные или другое Хусам Бадран представитель движения ХАМАС

Он подчеркнул, что ХАМАС «занимается защитой населения путем борьбы с израильской армией».

Ранее Reuters писало, что Катар в координации с США ведет переговоры с ХАМАС по освобождению захваченных боевиками на территории Израиля заложников. Отмечалось, что посредники предлагают обменять удерживаемых лиц на освобождение 36 палестинских женщин и детей из израильских тюрем.

Издание Politico со ссылкой на заявления высокопоставленного представителя ХАМАС Мусу Абу Марзука сообщило, что минимум 130 израильтян попали в плен к ХАМАС и группировке «Исламский джихад» (организация признана террористической и запрещена в России). Среди похищенных — женщины, дети и старики.

Израиль продолжит наносить удары

Газета Times of Israel со ссылкой на высокопоставленный источник в правительстве Израиля заявила, что военные продолжат атаковать объекты ХАМАС в секторе Газа, несмотря на риск нанести вред соотечественникам, захваченным в плен.

По словам собеседника издания, если израильская армия будет располагать точной информацией разведки о местонахождении заложников, то не станет наносить удары по конкретному объекту. Но в отсутствии таких данных все цели ХАМАС будут атакованы.

Утром 7 октября израильская армия сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ на ракетные обстрелы Армия обороны Израиля объявила о начале военной операции в Газе. Также было заявлено о широкомасштабном сборе резервистов.

Вечером 9 октября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выложил видео удара по сектору Газа со словами «Мы начали». На кадрах показаны взрывы домов от ракетных ударов.

