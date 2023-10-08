Информацию о похищении россиянок в Израиле проверят

Посольство РФ проверяет информацию о похищении россиянок в Израиле

«Попавшая в плен» к ХАМАС девушка вышла на связь

Начало событий в новости «Попавшая в плен» к ХАМАС девушка вышла на связь

Посольство России проверит информацию о якобы похищенных боевиками ХАМАС россиянках. Информацию об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе дипмиссии.

Пока не подтвердились сведения о наличии у плененных гражданства России. На учете в консульском отделе посольства России в Израиле эти лица не состоят, и родственники не обращались в диппредставительство.

«Мы передали соответствующую информацию израильской стороне. Консульский отдел Посольства находится в контакте с компетентными израильскими службами, в том числе по данному вопросу», — добавил представитель пресс-службы.

Вопрос об эвакуации россиян из Палестины пока не обсуждается, однако она допускается в будущем, заявила ТАСС пресс-секретарь представительства России при Палестинской национальной администрации (ПНА) Алия Зарипова.

В случае принятия решения об эвакуации будет объявлено, добавила она.

Издание Mash сообщало, что солдаты ХАМАС похитили около десяти девушек с фестиваля электронной музыки Nature Party недалеко от города Офаким, расположенного на границе с сектором Газа.

Позже одна из якобы похищенных — Елизавета Прудникова — вышла на связь с журналистами. Она опровергла информацию, заявив, что не посещала фестиваль, но на мероприятии находилась ее сестра — с ней Елизавета не может выйти на связь и не знает ее точного местонахождения. По ее словам, ни она, ни ее сестра не являются гражданами России.