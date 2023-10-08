«Попавшая в плен» к ХАМАС девушка вышла на связь

«Известия»: якобы попавшая в плен к ХАМАС девушка Елизавета вышла на связь

Елизавета Прудникова, которая, предположительно, была одной из девушек, похищенных ХАМАС с фестиваля Nature Party в Израиле, вышла на связь с журналистами. Девушка дала интервью изданию «Известия».

Елизавета опровергла информацию о том, что была похищена палестинскими боевиками. Она уточнила, что не посещала фестиваль, но на мероприятии находилась ее сестра — с ней Елизавета не может выйти на связь и не знает ее точного местонахождения.

Фотографии Елизаветы распространялись в сети. На кадрах изображена она и еще 13 девушек, которые пропали без вести в Израиле, журналисты предположили, что они взяты в плен боевиками ХАМАС. Депутат Госдумы и телеведущий Евгений Попов, увидев эти кадры, призвал вызволить соотечественницу из плена. Сама же Елизавета заявила, что не является гражданкой России, как и ее сестра.

Ранее издание Mash сообщало, что солдаты ХАМАС похитили около десяти девушек с фестиваля электронной музыки Nature Party недалеко от города Офаким, расположенного на границе с сектором Газа.

