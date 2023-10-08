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04:25, 8 октября 2023Мир

Около десяти девушек солдаты ХАМАС похитили рядом с сектором Газа

Mash: около десяти девушек солдаты ХАМАС похитили рядом с сектором Газа

Фото: Raneen Sawafta / Reuters

Около десяти девушек солдаты ХАМАС похитили с фестиваля электронной музыки Nature Party недалеко от города Офаким, расположенный на границе с сектором Газа. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что среди них были две русских девушки — Елизавета Прудникова и Ольга Пильник. Также опознали еще двух туристок — Ноа и Шани Лук из Дании. Ей палестинцы сломали ноги и увезли в неизвестном направлении.

Утром 7 октября израильская армия сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ на ракетные обстрелы Армия обороны Израиля объявила о начале военной операции в Газе. Также было заявлено о широкомасштабном сборе резервистов.

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    Юлия Мискевич
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